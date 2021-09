Saint-Herblain Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique, Nantes Les trois pas spectacle de la Cie Pensée visible Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les trois pas spectacle de la Cie Pensée visible Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, 20 novembre 2021, Saint-Herblain. 2021-11-20

Horaire : 16:30 17:00

Gratuit : oui Trois petites formes marionnettiques qui composent une histoire avec un début, un milieu et une fin : Ma soeur Laura parle d’une naissance, du commencement. Avec simplicité, on voit à travers la petite fenêtre de théâtre d’ombres d’où l’on vient sans savoir où on va. Après vient Le faux pas, la fenêtre du trébuchement irrémédiable grâce auquel nous nous transformons, nous grandissons. La troisième fenêtre, Memento mori, parle d’une fin. Elle joue avec notre corps vivant et essaye d’imaginer sa désintégration et l’amusement qui peut se cacher dans ce que nous ne connaissons pas. Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland adresse1} Centre Saint-Herblain 44800 Centre 02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr

