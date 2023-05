Portes Ouvertes à la champignonnière de Bernazay, 3 juin 2023, Les Trois-Moutiers.

Samedi à partir de 14h et dimanche à partir de 10h – entrée gratuite

Marché des producteurs locaux, animations diverses, visite de cave, petit train

Petite restauration sur place

Dîner samedi soir sur réservation 22€/personne

Déjeuner dimanche midi sur réservation 20€/personne

Concert ouvert à tous samedi soir à 21h.

Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saturday from 2pm and Sunday from 10am – free entrance

Market of local producers, various animations, visit of the cellar, small train

Small catering on the spot

Dinner on Saturday evening upon reservation 22?/person

Lunch on Sunday at noon on reservation 20?/person

Concert open to all on Saturday evening at 9pm

Sábado a partir de las 14.00 h y domingo a partir de las 10.00 h – entrada gratuita

Mercado de productores locales, actividades diversas, visita de bodegas, pequeño tren

Pequeño catering in situ

Cena el sábado por la noche previa reserva 22?/persona

Almuerzo el domingo al mediodía previa reserva 20?/persona

Concierto abierto a todos el sábado por la noche a las 21:00 horas

Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr – freier Eintritt

Markt der lokalen Erzeuger, verschiedene Animationen, Kellerbesichtigung, kleiner Zug

Kleine Speisen und Getränke vor Ort

Abendessen Samstagabend auf Reservierung 22?/Person

Mittagessen Sonntagmittag auf Reservierung 20?/Person

Konzert für alle am Samstagabend um 21 Uhr

