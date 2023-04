Fête de la Vigne Château, 20 mai 2023, Les Trois-Moutiers.

Venez découvrir les vignobles environnants, déguster des vins locaux tout en profitant du décor féérique de notre château.

Au cours de la journée, des dégustations seront organisées pour les amateurs de vin et des visites guidées du château seront proposées.

Des animations musicales et culinaires viendront également agrémenter la journée pour votre plus grand plaisir !

En famille ou entre amis, on vous attend nombreux pour cette première !.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21 19:00:00. EUR.

Château La Mothe Chandeniers

Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the surrounding vineyards, taste local wines while enjoying the magical setting of our castle.

During the day, tastings will be organized for wine lovers and guided tours of the castle will be offered.

Musical and culinary animations will also be offered for your pleasure!

With family or friends, we are waiting for you for this first event!

Venga a descubrir los viñedos de los alrededores, deguste los vinos locales y disfrute del entorno mágico de nuestro castillo.

Durante el día se organizarán degustaciones para los amantes del vino y visitas guiadas al castillo.

También habrá espectáculos musicales y culinarios para su disfrute

Le esperamos en familia o entre amigos

Entdecken Sie die umliegenden Weinberge, probieren Sie lokale Weine und genießen Sie dabei die märchenhafte Kulisse unseres Schlosses.

Im Laufe des Tages werden Weinverkostungen für Weinliebhaber organisiert und Führungen durch das Schloss angeboten.

Musikalische und kulinarische Darbietungen werden den Tag zu Ihrem Vergnügen ebenfalls bereichern!

Ob mit der Familie oder mit Freunden, wir erwarten Sie zahlreich zu dieser Premiere!

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme du Pays Loudunais