Les Trois Mousquetaires saison 1,2 et 3 – Théâtre Brest, 28 avril 2022, Brest.

Les Trois Mousquetaires saison 1,2 et 3 – Théâtre Les Capucins 25 rue de Pontaniou Brest

2022-04-28 – 2022-04-30 Les Capucins 25 rue de Pontaniou

Brest Finistère

C’était en feuilleton qu’Alexandre Dumas avait publié les aventures de D’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Aujourd’hui le collectif 49 701 se réapproprie le roman sous la forme d’une série théâtrale, insolente, populaire et drôle. Trois spectacles, soit 3 saisons, chacune découpée en 3 épisodes, reprenant tous les codes de la série télé : générique, résumés des épisodes précédents, ce qui permet de voir les spectacles indépendamment les uns des autres.

Ici pas de cape ni d’épée, point de perruques ni de robe cardinalice ! Dans cette version, les comédiens s’emparent avec force et énergie du texte, pratiquant une nouvelle forme de théâtre de tréteaux jouant sur la jeunesse, l’enthousiasme et les décalages anachroniques pour réinscrire l’œuvre dans l’air du temps. Ils prendront Les Ateliers des Capucins tout entiers pour terrain de jeu et surgiront là où on ne les attend pas au gré des lieux et de l’architecture qu’ils offrent…

SAISON 1

Jeudi 28 (19h30), vendredi 29 (19h30), samedi 30 (19h30) avril

SAISON 2

Lundi 2 (19h30), mardi 3 (19h30), mercredi 4 (19h30) mai

SAISON 3

Jeudi 5 (19h30), vendredi 6 (20h30), samedi 7 (19h30) mai

Durée : 2h.

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/Les-trois-mousquetaires-1029.html

