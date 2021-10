Fouesnant Fouesnant Finistère, Fouesnant Les Trois Mousquetaires – Saison 1,2 et 3 Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Les Trois Mousquetaires – Saison 1,2 et 3 Fouesnant, 22 avril 2022, Fouesnant. Les Trois Mousquetaires – Saison 1,2 et 3 Fouesnant

2022-04-22 19:00:00 – 2022-04-23 19:00:00

Fouesnant Finistère De mars à juillet 1844, Alexandre Dumas a publié, en feuilleton, les désormais célébrissimes aventures de d’Artagnan, Porthos, Athos et Aramis. Le Collectif 49 701 a créé l’adaptation théâtrale des Trois Mousquetaires sous la forme d’une série composée de cycles, saisons et épisodes. Elle reprend tous les codes de la série télé : rythme, suspens, générique et résumés des épisodes précédents (vous avez donc le choix entre découvrir les spectacles indépendamment les uns des autres ou « binge- watcher » l’intégrale !). Pas de cape ni d’épée, point de perruques ni de robe cardinalice ! Le collectif multiplie joyeusement les anachronismes et brouille les esthétiques pour rendre compte de la foisonnante polyphonie du roman. Insolente, populaire et drôle, cette série théâtrale s’attache à dépeindre les personnages atypiques que sont les Mousquetaires au sein d’une monarchie qui les légitime. Cette saison, nous présentons, dans plusieurs lieux du pays fouesnantais, Le temps de l’honneur, le premier cycle (soit 3 saisons-spectacles, chacune composée de 3 épisodes) qui relate l’arrivée de d’Artagnan à Paris et ses premières aventures. Saison 1 – L’apprentissage

Vendredi 22 avril à 19h00 – Durée 1h30

Hors les murs (lieu annoncé ultérieurement)

D’Artagnan a 18 ans. Il est brave, fier, intrépide et prêt à tout pour réaliser son rêve : devenir mousquetaire du roi. Aux portes de Paris, il se prend de querelle avec Rochefort, l’un des plus dangereux émissaires du cardinal qui pense que le jeune homme est un espion. D’Artagnan va inopinément rencontrer les mousquetaires Athos, Porthos et Aramis. Au cours d’une bagarre contre des gardes du cardinal, il est adopté par le trio. Dès lors, ils ne se quittent plus… Saison 2 – D’Artagnan se dessine

Samedi 23 avril à 15h00 – Durée 1h45

Hors les murs (lieu annoncé ultérieurement)

Reçu par Louis XIII, d’Artagnan entre comme cadet dans la compagnie des Essarts. Il s’éprend de l’épouse de son propriétaire : Constance Bonacieux. Cette jeune lingère est enlevée par Rochefort afin d’être interrogée au sujet de sa maîtresse, la reine Anne d’Autriche. Cette dernière s’apprête en effet à recevoir en secret le duc de Buckingham, Premier ministre anglais et ennemi de la couronne, dont elle est amoureuse. D’Artagnan se met à la recherche de Constance… Saison 3 – Les Ferrets ou l’Honneur de la Reine

Samedi 23 avril à 19h00 – Durée 2h10

Hors les murs (lieu annoncé ultérieurement)

Anne d’Autriche livre un gage à son amant : 12 ferrets de diamants offerts par son époux le roi. Mais le Cardinal de Richelieu découvre la trahison. Pour la dénoncer, il pousse le monarque à organiser un bal au cours duquel la reine devra porter les fameux bijoux.

La reine est désespérée, Constance Bonacieux aussi. Il faut alors de toute urgence récupérer les ferrets. D’Artagnan entraîne ses trois amis pour rejoindre l’Angleterre. Ils n’y arriveront pas tous, certes, mais l’important est que le jour du bal, Anne d’Autriche puisse porter ses diamants… De mars à juillet 1844, Alexandre Dumas a publié, en feuilleton, les désormais célébrissimes aventures de d’Artagnan, Porthos, Athos et Aramis. Le Collectif 49 701 a créé l’adaptation théâtrale des Trois Mousquetaires sous la forme d’une série composée de cycles, saisons et épisodes. Elle reprend tous les codes de la série télé : rythme, suspens, générique et résumés des épisodes précédents (vous avez donc le choix entre découvrir les spectacles indépendamment les uns des autres ou « binge- watcher » l’intégrale !). Pas de cape ni d’épée, point de perruques ni de robe cardinalice ! Le collectif multiplie joyeusement les anachronismes et brouille les esthétiques pour rendre compte de la foisonnante polyphonie du roman. Insolente, populaire et drôle, cette série théâtrale s’attache à dépeindre les personnages atypiques que sont les Mousquetaires au sein d’une monarchie qui les légitime. Cette saison, nous présentons, dans plusieurs lieux du pays fouesnantais, Le temps de l’honneur, le premier cycle (soit 3 saisons-spectacles, chacune composée de 3 épisodes) qui relate l’arrivée de d’Artagnan à Paris et ses premières aventures. Saison 1 – L’apprentissage

Vendredi 22 avril à 19h00 – Durée 1h30

Hors les murs (lieu annoncé ultérieurement)

D’Artagnan a 18 ans. Il est brave, fier, intrépide et prêt à tout pour réaliser son rêve : devenir mousquetaire du roi. Aux portes de Paris, il se prend de querelle avec Rochefort, l’un des plus dangereux émissaires du cardinal qui pense que le jeune homme est un espion. D’Artagnan va inopinément rencontrer les mousquetaires Athos, Porthos et Aramis. Au cours d’une bagarre contre des gardes du cardinal, il est adopté par le trio. Dès lors, ils ne se quittent plus… Saison 2 – D’Artagnan se dessine

Samedi 23 avril à 15h00 – Durée 1h45

Hors les murs (lieu annoncé ultérieurement)

Reçu par Louis XIII, d’Artagnan entre comme cadet dans la compagnie des Essarts. Il s’éprend de l’épouse de son propriétaire : Constance Bonacieux. Cette jeune lingère est enlevée par Rochefort afin d’être interrogée au sujet de sa maîtresse, la reine Anne d’Autriche. Cette dernière s’apprête en effet à recevoir en secret le duc de Buckingham, Premier ministre anglais et ennemi de la couronne, dont elle est amoureuse. D’Artagnan se met à la recherche de Constance… Saison 3 – Les Ferrets ou l’Honneur de la Reine

Samedi 23 avril à 19h00 – Durée 2h10

Hors les murs (lieu annoncé ultérieurement)

Anne d’Autriche livre un gage à son amant : 12 ferrets de diamants offerts par son époux le roi. Mais le Cardinal de Richelieu découvre la trahison. Pour la dénoncer, il pousse le monarque à organiser un bal au cours duquel la reine devra porter les fameux bijoux.

La reine est désespérée, Constance Bonacieux aussi. Il faut alors de toute urgence récupérer les ferrets. D’Artagnan entraîne ses trois amis pour rejoindre l’Angleterre. Ils n’y arriveront pas tous, certes, mais l’important est que le jour du bal, Anne d’Autriche puisse porter ses diamants… Fouesnant

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Fouesnant Autres Lieu Fouesnant Adresse Ville Fouesnant lieuville Fouesnant