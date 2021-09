Meymac Meymac Corrèze, Meymac Les Trois Mousquetaires Meymac Meymac Catégories d’évènement: Corrèze

Meymac Corrèze A 20h30, au Cinéma Le Soubise

Tarif unique 15€

Les Trois Mousquetaires, c'est d'abord une formidable histoire d'amitié et de solidarité. Traitée ici avec humour, vous retrouverez l'histoire d'Alexandre Dumas, dans une version actualisée, rythmée, pétillante, pleine de joie et de bonne humeur. contact-meymac@otc-haute-correze.fr +33 5 19 60 00 30 http://www.tourisme-hautecorreze.fr/ A 20h30, au Cinéma Le Soubise

Tarif unique 15€

Billetterie auprès du bureau d'information touristique de Meymac ou sur place ¾ d'heure avant le début du spectacle

Tarif unique 15€

dernière mise à jour : 2021-06-15

