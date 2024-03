Les trois mousquetaires Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, vendredi 8 mars 2024.

Les trois mousquetaires Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Par le Collectif 49 701 à partir du roman d’Alexandre Dumas.

Le Collectif 49 701 poursuit son adaptation de l’œuvre d’Alexandre Dumas sous forme de série théâtrale.



La première saison des aventures de d’Artagnan nous avait laissé sur le célèbre « Un pour tous, tous pour un ! ». La deuxième s’ouvre en nous faisant rencontrer un Louis XIII haut en couleurs. Mais il n’est pas obligatoire d’avoir assisté au premier spectacle puisque ce nouveau rendez-vous commence par un rappel des épisodes précédents. C’est en effet tout le talent du Collectif 49 701 qui puise dans les codes de la série pour porter au théâtre Les Trois Mousquetaires dans une lecture qui joue avec les décalages et les anachronismes sans jamais trahir l’œuvre littéraire.



Dans cette deuxième saison, D’Artagnan se dessine, l’intrigue se noue, tandis que s’invitent toujours dans le récit des séquences qui prennent la forme de fausses émissions de télévision permettant d’interroger depuis le XXIe siècle ces aventures du début du XVIIe.



Pour l’histoire…

C’est d’abord sous la forme d’un feuilleton que le roman Les Trois Mousquetaires fut publié en 1844. Aujourd’hui, nos feuilletons sont des séries, avec saisons, épisodes, génériques et ce qu’il faut de piquant et de suspens pour nous donner envie d’aller jusqu’au bout.



Le Collectif 49 701 a donc eu l’idée audacieuse de se saisir de la matière romanesque d’Alexandre Dumas en puisant dans l’univers de la série télé (les aventures de d’Artagnan sont séquencées par épisodes) tout en étant bel et bien au théâtre, dans une mise en scène repensée pour chaque lieu où le spectacle est joué. En résulte une proposition originale, fidèle au texte tout en jouant avec le pastiche, dans un esprit qui rappelle les Monty Python.



Ces représentations ont lieu dans le cadre de la programmation hors les murs de La Criée « La Criée lève l’ancre »

Saison 1 L’apprentissage • les 3 représentations ont eu lieu à La Citadelle de Marseille (oct 2023).

Saison 2 D’Artagnan se dessine • Du 8 au 10 mars 2024 à la Friche la Belle de Mai

Saison 3 Les ferrets ou l’honneur de la reine • À suivre du 19 au 21 avril 2024 à La Cité des arts de la rue avec Lieux Publics.



Une proposition de La Criée, Théâtre National à Marseille.



Spectacle déambulatoire dans les espacesextérieurs de la Friche

Rendez-vous sur la Placette (rue Rouge, niv. 2) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-10

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Les trois mousquetaires Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-01 par Ville de Marseille