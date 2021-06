Les Trois Mousquetaires investissent Port-Royal-des-Champs Musée national de Port-Royal-des-Champs, 26 juin 2021-26 juin 2021, Magny-les-Hameaux.

Les Trois Mousquetaires investissent Port-Royal-des-Champs

du samedi 26 juin au dimanche 27 juin à Musée national de Port-Royal-des-Champs

C’est un retour naturel : le site du Musée de Port-Royal-des-Champs offre une nouvelle fois un décor au Collectif 49701 pour présenter leur vision décalée et bondissante qui revisite la plus célèbre des œuvres d’Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires . Empruntant les codes de séries TV, c’est bien trois nouvelles saisons – série 4, 5 et 6, qui sont ici proposées les 26 et 27 juin. Nul besoin d’avoir vu les épisodes précédents pour se sentir plongés dans une expérience immersive épique et pleine de fougue ! Entre autodérision et insolence, ces trois saisons aiguilleront l’après-midi dans un cadre historique qui s’y prête merveilleusement et vous invite à plonger dans l’histoire car le jeu d’acteur mêlé à l’intensité de l’intrigue rend toutes les saisons addictives. « Ce qui nous intéresse, obscurément, passionnément, dans ce blockbuster de la littérature, bien rangé aux premiers rayons de l’enfance, c’est la généalogie de cette violence d’état, éruptive, comique, chaotique et sanglante. ». La passion, l’intensité, c’est bien ce qui a fait des trois premières saisons un succès incontestable. Il serait regrettable de passer à côté du succès des trois dernières saisons. Le Collectif 49701 vous attend !

Réservation – Tarif de 14 à 30 €

Les Trois Mousquetaires – la Série 4, 5 et 6 – vous donnent rendez-vous les 26 et 27 juin pour la suite de leurs aventures, à Port-Royal-des-Champs, orchestré par le Collectif 49701.

Musée national de Port-Royal-des-Champs 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T17:00:00;2021-06-27T14:00:00 2021-06-27T17:00:00