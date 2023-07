Découvrez le moulin à Vent de Beaugas, dit « le Moulin des trois moulins » Les trois moulins Beaugas Catégories d’Évènement: Beaugas

Lot-et-Garonne Découvrez le moulin à Vent de Beaugas, dit « le Moulin des trois moulins » Les trois moulins Beaugas, 16 septembre 2023, Beaugas. Découvrez le moulin à Vent de Beaugas, dit « le Moulin des trois moulins » 16 et 17 septembre Les trois moulins Gratuit. Entrée libre. Parking et pique-nique autorisés. Participez à une visite guidée du moulin en compagnie de son propriétaire. Les trois moulins 47290 Beaugas Beaugas 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 75 39 12 73 Ce moulin datant du XVIIe siècle, situé dans les coteaux au nord du Lot, en plein cœur du département, appartient à la famille de Claudette et Marius Gouin depuis quatre générations. C’est un lieu très réputé et visité par un millier de visiteurs chaque mois de mai en raison de sa collection d’iris exceptionnelle. Il a fait l’actualité dans le monde des moulins du Lot-et-Garonne ces derniers mois, notamment avec une troisième rénovation des ailes en 30 ans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

