LES TROIS JOURS DE MAMERS Mamers

2022-04-01 – 2022-04-03

Mamers Sarthe Mamers Les trois jours de Mamers se dérouleront comme tous les ans à la même date, début avril. Pour 2022, les trois jours resteront sur le site de Saugonna en raison des travaux engagés sur la place Carnot à partir d’avril.

Foire exposition, fête foraine, concours d'animaux de viande et trois soirées festives à Mamers ! contact@tourisme-maine-saosnois.com +33 2 43 97 60 63 http://www.tourisme-maine-saosnois.com/

