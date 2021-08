Erquy L'Ancre des mots Côtes-d'Armor, Erquy Les trois font la paire L’Ancre des mots Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

L'Ancre des mots, le samedi 9 octobre à 20:30

### [Les trois font la paire](www.erquy-enscecene.fr) ### Comédie inédite et musicale… ### Pour les uns « Le mariage, c’est résoudre à deux les problèmes que l’on n’aurait jamais eus tout seul », pour les autres « Les femmes sont faites pour être mariées, les hommes pour être célibataires… De là viendrait tout le mal ». ### Les trois font la paire est une comédie inédite et musicale en hommage aux innombrables talents de Sacha Guitry. Emmaillé d’extraits vidéo, de bons mots et de mauvaise foi, le spectacle permet de redécouvrir l’écriture percutante et sulfureuse de l’auteur. Dans Les trois font la paire Guitry participe à sa façon au débat actuel sur le sexisme. ### _QR code et masques exigés ._

Plein tarif 20€, Abonnés, tarif réduit: 15€

square Hôtel de Ville, 22430 Erquy

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:00:00

