Les trois brigands

Théâtre Montansier, le mercredi 12 janvier 2022

Théâtre Montansier, le mercredi 12 janvier 2022 à 15:00

Allant au clair de lune, le long des routes, à l’assaut des diligences, trois brigands coiffés de hauts chapeaux, vêtus de noir, sèment la terreur. Or, un soir où, comme à leur habitude ils détruisent les roues d’un carrosse pour l’arrêter, ils trouvent à l’intérieur…rien de moins qu’une petite orpheline. Une petite fille qui, d’une simple question, va bouleverser leur vie « Qu’est-ce que vous faites de ça ? » demande-t-elle innocemment à la vue de leur gigantesque butin. Les brigands n’y avaient jamais pensé… « L’adaptation du célèbre album de Tomi Ungerer transpose l’histoire dans un univers de théâtre musical et d’objets. Sur scène, les deux comédiennes alternent chants et récit sur une composition musicale pour bandonéon, jouée en direct. » Télérama À partir de 5 ans. Spectacle poétique et musical mêlant marionnettes et théâtre d’ombres où l’on retrouve l’univers de Tomi Ungerer. Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

2022-01-12T15:00:00 2022-01-12T16:00:00

