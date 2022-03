LES TROIS BRIGANDS – Cie Les Muettes Bavardes Theâtre Traversière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LES TROIS BRIGANDS – Cie Les Muettes Bavardes Theâtre Traversière, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 14h30 à 15h15

payant

Entre tradition populaire, tango, marionnettes et théâtre d’ombres, un conte musical où l’on retrouve l’univers de Tomi Ungerer, sublimé par la musique de Gustavo Beytelmann. Des brigands pas si méchants aux prises avec une orpheline… Entre tradition populaire, tango, marionnettes et théâtre d’ombres, un joli conte musical où l’on retrouve l’univers de Tomi Ungerer, sublimé par une composition originale de Gustavo Beytelmann. Le spectacle est une belle occasion de découvrir l’album de Tomi Ungerer. Loin de l’idée de bien et de mal, de méchants et de gentils, le dessinateur nous fait entrer dans un clair obscur où : « chaque homme dans sa nuit s’en va vers sa lumière » (Victor Hugo) ; il suffit que cette lumière change pour que nos actions se trouvent transformées. Entre poésie et musique, l’adaptation des Muettes Bavardes enchantera à coup sûr nos jeunes spectateurs ! Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière Paris 75012 Contact : 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr https://www.theatre-traversiere.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere Date complète :

2022-04-13T14:30:00+01:00_2022-04-13T15:15:00+01:00

© Florence Jamart

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Theâtre Traversière Adresse 15 bis rue Traversière Ville Paris lieuville Theâtre Traversière Paris Departement Paris

Theâtre Traversière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

LES TROIS BRIGANDS – Cie Les Muettes Bavardes Theâtre Traversière 2022-04-13 was last modified: by LES TROIS BRIGANDS – Cie Les Muettes Bavardes Theâtre Traversière Theâtre Traversière 13 avril 2022 Paris Théâtre Traversière Paris

Paris Paris