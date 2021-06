Paris Jardin des Arènes de Montmartre Paris Les Trois Beaux Days : THEO LAWRENCE Jardin des Arènes de Montmartre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Trois Beaux Days : THEO LAWRENCE Jardin des Arènes de Montmartre, 24 septembre 2021

de 19h30 à 21h

gratuit

Enfin déconfinés, Les Trois Baudets rouvrent leurs portes, mais vous proposent également une série de concerts en plein air sous le nom Les Trois Beaux Days ! Les chansons de Theo Lawrence enlacent avec rigueur le fantasme américain et proviennent de l’esprit d’un jeune homme de Gentilly, au 21e siècle. À la boulimie culturelle, il a préféré une certaine exigence. Theo Lawrence a peut-être, comme des milliers d’artistes avant lui, passé ce pacte terrible avec lui-même : « Écrire un jour la chanson parfaite. » Une volonté acharnée d’épurer, de viser au cœur. Sa musique est désormais celle que l’on entend depuis une rue, qui nous pousse à franchir la porte de ce bar anonyme, avec le secret espoir qu’il va se passer quelque chose. Ses chansons sont là, fières et fragiles, elles vibrent. Concerts -> Chanson française Jardin des Arènes de Montmartre 25 rue chappe Paris 75018

12 : Abbesses (254m) 2 : Anvers (297m)

Contact :Les Trois Baudets 0142623333 info@lestroisbaudets.com http://www.lestroisbaudets.com http://facebook.com/lestroisbaudets http://twitter.com/lestroisbaudets0142623333 Concerts -> Chanson française Musique;Plein air

