Le jeudi 23 septembre 2021

de 19h30 à 21h

gratuit

Enfin déconfinés, Les Trois Baudets rouvrent leurs portes, mais vous proposent également une série de concerts en plein air sous le nom Les Trois Beaux Days ! Alexia Gredy met sa force d’âme mal ajustée sur la pointe des pieds. Elle explore le mélange d’une lancinante mélancolie et d’une simple envie de vivre, ses envies de douceurs chahutées et de pudeurs déplacées sur un coup de dé pour une quête inextinguible d’un, malgré tout nécessaire, absolu. Mais c’est une femme qui a l’élégance de mettre à nue ses tendres déceptions sans jamais s’égosiller. C’est peut-être pour cela qu’à l’écoute de ses chansons, on s’arrête, tel un animal surpris par les phares d’une voiture, le temps interminable d’un instant. Concerts -> Pop / Variété Jardin des Arènes de Montmartre 25 rue chappe Paris 75018

2021-09-23T19:30:00+02:00_2021-09-23T21:00:00+02:00

