LES TRI'POTES – MARCE Marcé, 14 octobre 2022

12 Rue des Écoles Marcé Maine-et-Loire

2022-10-14 – 2022-10-14 Marcé

Maine-et-Loire L’ Autre Bar Ailleurs accueille les Tri’Potes. 3 potes/ 3 ambiances, de quoi passer un bon moment. Venez passer une soirée en musique avec le groupe Tri’potes. lautrebarailleursmarce@gmail.com Marcé

