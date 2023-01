Les Trios ACAS en mode durable à Salies Salies-de-Béarn, 27 janvier 2023, Salies-de-Béarn .

Trio ACAS, en mode durable

Le principe des Trios de l’ACAS: 3 professionnels de Salies-de-Béarn s’associent pour faire découvrir leur métier. Après le chocolat et le bien-être, profitons du mois des soldes pour parler textile et habillement. D’où viennent nos tissus ? Quels sont les secrets de leur fabrication ? Comment s’organise le monde de la confection ? Et surtout : comment mieux s’habiller et garantir une mode durable respectueuse des hommes et de l’environnement ?

Tous ces points seront abordés par nos spécialistes salisiens :

Katy, styliste, et Patrick, tisserand, de l’Atelier Katy : deux artisans d’art-chercheurs,

Stéphane, consultant, de Pando : un spécialiste mode éco-responsable,

Laure et Olivier, libraires du MOMENT LIBRAIRIE : deux fouineurs littéraires.

Une belle rencontre ponctuée d’échanges participatifs et d’expériences tactiles et visuelles.

+33 9 86 33 55 31 Association des Commerçants et Artisans Salisiens dans le cadre de l’opération LES TRIOS ACAS.

Acas de Salies

