Les Trios ACAS : Chocolat à Salies Salies-de-Béarn, 11 mai 2022, Salies-de-Béarn.

Les Trios ACAS : Chocolat à Salies Fèves et Chocolat 62 Rue Paul Jean Toulet Salies-de-Béarn

2022-05-11 – 2022-05-11 Fèves et Chocolat 62 Rue Paul Jean Toulet

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Salies-de-Béarn

Un trio de commerçants et artisans salisiens pour une après-midi chocolatée.

Durant 1 heure promenez-vous de site en site et découvrez ce que le chocolat représente pour Léa de Fèves et Chocolat, Audrey et Nelson du Restaurant Des Voisins, Laure et Olivier du Moment Librairie.

1 heure pour toucher, regarder,… goûter.

Trois créneaux sont proposés : 15h30, 16h30 ou 17h30.

Renseignements et réservations auprès du Moment Librairie, place du Bayaà.

+33 9 86 33 55 31

Le moment librairiez

