2ème Salon du Livre Les Trilliers Vaux, 25 novembre 2023, Vaux.

Vaux,Allier

2ème salon du Livre : anciens, neufs ou occasions organisé par l’Association Loisirs Spectacles Découvertes de Prémilhat..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Les Trilliers Salle Omnisport

Vaux 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



2nd Book Fair: old, new or second-hand, organized by the Association Loisirs Spectacles Découvertes de Prémilhat.

2ª Feria del Libro: antiguo, nuevo o de ocasión, organizada por la Association Loisirs Spectacles Découvertes de Prémilhat.

2. Buchmesse: alte, neue oder gebrauchte Bücher, organisiert von der Association Loisirs Spectacles Découvertes de Prémilhat.

Mise à jour le 2023-11-13 par OTI Vallée du Coeur de France