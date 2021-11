Genève Cité Seniors Genève Les Tricots du coeur: tricoter, se rencontrer, participer à des projets sociaux Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

L’association des **Tricots du coeur** oeuvre pour des projets sociaux, collectifs et artistiques.

Gratuit, sans inscription

Venez partager un moment de tricot et de rencontre avec des personnes de tous les horizons Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève

