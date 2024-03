Les tricoteries, belote et compagnie La Celle-Dunoise, vendredi 26 avril 2024.

LA MAISON D’ICELLE

Entre tricot et papotage, les tricoteries s’adressent aux petits comme aux grands, aux garçons comme aux filles.

Venez avec ou sans laines, avec ou sans aiguilles, avec ou sans connaissances en tricot, on vous montrera, aidera, proposera des aiguilles et des bouts de laines et bien entendu, tout ça en papotant dans la bonne humeur, sinon, ce ne serait pas drôle !

Rendez-vous tous le 4ème vendredi de chaque mois .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:00:00

fin : 2024-04-26 20:00:00

18 rue des Pradelles

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine

