Les tribulations d’un homme et d’une femme… enfin surtout d’une femme – Paroles Paroles

2022-07-01 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-01

Par Ma grand-mère fait du vélo (Rennes)

Voilà un trio pétillant qui délivre avec humour et légèreté des chansons inspirées de tranches de vie, d’amour rêveur et de séduction maladroite ! Comme on ne plaisante pas avec le plaisir et la gourmandise, ne restez pas sur votre faim, bousculez vos sens et découvrez un concentré vitaminé de chanson française ! Un spectacle très Oulala…

Lieu : Honfleur – Grand grenier à sel

dernière mise à jour : 2022-04-25 par