Les tribulations d’un Chinois en Chine Parc du Grand Blottereau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les tribulations d’un Chinois en Chine Parc du Grand Blottereau, 3 août 2022, Nantes. 2022-08-03

Horaire : 22:15 00:05

Gratuit : oui tous publics Jeune milliardaire oisif et blasé, Arthur Lempereur est déprimé au point de multiplier les tentatives de suicide jusqu’au jour où il se retrouve ruiné ! Il est alors poursuivi par ses créditeurs du Népal à Hong Kong et de Katmandou à Chamonix. Librement adapté du roman éponyme de Jules Verne, le film est un grand classique des comédies d’aventures où l’on retrouve un Jean-Paul Belmondo flamboyant ! Production : France et Italie – 1965 – 1h50 – version originale française Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 0251823770 https://www.auxheuresete.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Parc du Grand Blottereau Adresse Boulevard Auguste Péneau Ville Nantes Age maximum tous publics lieuville Parc du Grand Blottereau Nantes Departement Loire-Atlantique

Parc du Grand Blottereau Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Les tribulations d’un Chinois en Chine Parc du Grand Blottereau 2022-08-03 was last modified: by Les tribulations d’un Chinois en Chine Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau 3 août 2022 Nantes Parc du Grand Blottereau Nantes

Nantes Loire-Atlantique