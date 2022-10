Les Tribulations d’Erwin Blumenfeld, 1930-1950 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 13 octobre 2022, Paris.

Du jeudi 13 octobre 2022 au dimanche 05 mars 2023 :

. payant Plein : 10€, réduits : 7 € (familles nombreuses et 18-25 ans hors UE), 5€ (18-25 ans résidents européens). Nombreuses gratuités à consulter sur mahj.org

Connu pour son travail pour les plus grands magazines de mode américains, Erwin Blumenfeld fut l’un des plus talentueux photographes du XXe siècle. À travers près de 180 photographies, l’exposition met en lumière la période sa plus féconde du point de vue de ses expérimentations artistiques et de la révélation de son talent. Elle éclaire sa vision de l’art et sa vie personnelle pendant l’Occupation

Entre son installation à Paris en 1936, et les débuts de sa carrière américaine, après 1941, Erwin Blumenfeld (Berlin, 1897 — Rome, 1969) voit son destin, tant artistique que personnel, bouleversé. Sa plongée dans l’effervescence de la capitale et l’univers de la mode est brutalement interrompue par la défaite de 1940. Il connaît l’errance, l’internement comme « étranger indésirable » dans plusieurs camps français avant d’obtenir un visa pour les États-Unis. Embarqué sur le Mont Viso, il doit encore subir l’enfermement avec sa famille dans un camp français au Maroc. Blumenfeld traverse cette tourmente comme nombre d’artistes juifs, mais peut se réfugier in extremis aux États-Unis, où il renoue immédiatement avec l’industrie de la mode.

La période des années 1930 aux années 1950 est aussi celle de la révélation de son talent photographique, le moment d’une expérimentation artistique originale et foisonnante, poursuivie avec la même ferveur de Paris à New York. Après des débuts dadaïstes, marqués par des photomontages politiques prémonitoires sur la Seconde Guerre mondiale, Blumenfeld construit une œuvre loin des troubles du temps. Elle s’inspire et prolonge des techniques adoptées notamment par les tenants de la « Nouvelle vision », tant lors de la prise de vue qu’en laboratoire : solarisation, réticulation, surimpression, miroirs et jeux optiques, jeux d’ombres et de lumières forment pour lui une grammaire au service d’une image où la beauté et le nu féminin occupent une place centrale. Il mettra en particulier son génie au service de la photographie de mode, et sera précurseur dès les années 1940 dans le domaine de la couleur, propice à de nouvelles expérimentations.

L’exposition suit le cheminement de l’artiste dans des séries, dont sont issues ses photographies les plus célèbres et les plus expérimentales, et les liens qu’il a pu tisser dans ses images avec les maîtres de la peinture ancienne et de l’art moderne. À New York, les magazines Harper’s Bazaar et Vogue, en particulier, seront les supports influents de son talent, déployé dans une libre exploration de formes et de couleurs, toujours sur le portrait et le nu féminin. Le parcours présente également deux reportages inédits, sur une famille gitane aux Saintes-Maries-de-la-Mer, et sur les danses des Amérindiens de Taos au Nouveau Mexique. Faisant le lien entre sa participation au mouvement Dada et son insertion dans l’avant-garde parisienne, la série du « Dictateur » et des têtes de veau trouvera sa place avant les portraits, les travaux sur la sculpture de Maillol, et les expérimentations autour du corps féminin faisant de lui un photographe recherché.

L’exposition est accompagnée de manifestations à l’auditorium, d’activités pour le jeune public et de visites guidées.

Son catalogue est coédité par le mahJ et la Rmn — Grand-Palais.

COMMISSARIAT

Commissariat général : Paul Salmona

Commissariat scientifique : Nadia Blumenfeld-Charbit et Nicolas Feuillie

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris

© The Estate of Erwin Blumenfeld