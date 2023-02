LES TRIBULATIONS D’ERWIN BLUMENFELD 1930 – 1950 + COLLECTION MUSEE ART ET HISTOIRE DU JUDAISME PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LES TRIBULATIONS D’ERWIN BLUMENFELD 1930 – 1950 + COLLECTION MUSEE ART ET HISTOIRE DU JUDAISME, 7 février 2023, PARIS. LES TRIBULATIONS D’ERWIN BLUMENFELD 1930 – 1950 + COLLECTION MUSEE ART ET HISTOIRE DU JUDAISME. Un spectacle à la date du 2023-02-07 (2023-02-07 au ) 11:00. Tarif : 11.0 à 11.0 euros. Accès à l’exposition dans les 30mn suivant l’horaire choisi Gratuité : moins de 18 ans, étudiants en art, histoire et sciences religieuses, enseignants, ICOM, chômeurs, bénéficiaires sociaux, handicapés + accompagnateur.Tarifs “jeune 18-25 ans” et “famille nombreuse” disponibles aux guichets du musée uniquement.Les Tribulations d’Erwin Blumenfeld, 1930-1950Connu pour son travail pour les plus grands magazines de mode américains, Erwin Blumenfeld fut l’un des plus talentueux photographes du XXe siècle. À travers près de 180 photographies, l’exposition met en lumière la période sa plus féconde du point de vue de ses expérimentations artistiques et de la révélation de son talent. Elle éclaire sa vision de l’art et sa vie personnelle pendant l’Occupation Merci de respecter l’horaire de votre billet pour accéder à l’exposition.Vous pouvez ensuite visiter la collection permanente le même jour. Informations pratiques :Accès :Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville.Bus : 29, 38, 47, 75.RER : Châtelet-Les Halles.Parking : Beaubourg, Hôtel de Ville.Le musée a le label tourisme et handicap auditif et mental. MUSEE ART ET HISTOIRE DU JUDAISME Votre billet est ici MUSEE ART ET HISTOIRE DU JUDAISME PARIS Hôtel de Saint-Aignan Paris Accès à l’exposition dans les 30mn suivant l’horaire choisi Gratuité : moins de 18 ans, étudiants en art, histoire et sciences religieuses, enseignants, ICOM, chômeurs, bénéficiaires sociaux, handicapés + accompagnateur.

Tarifs “jeune 18-25 ans” et “famille nombreuse” disponibles aux guichets du musée uniquement. Les Tribulations d’Erwin Blumenfeld, 1930-1950 Connu pour son travail pour les plus grands magazines de mode américains, Erwin Blumenfeld fut l’un des plus talentueux photographes du XXe siècle. À travers près de 180 photographies, l’exposition met en lumière la période sa plus féconde du point de vue de ses expérimentations artistiques et de la révélation de son talent. Elle éclaire sa vision de l’art et sa vie personnelle pendant l’Occupation Merci de respecter l’horaire de votre billet pour accéder à l’exposition.

Vous pouvez ensuite visiter la collection permanente le même jour. Informations pratiques :

Accès :

Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville.

Bus : 29, 38, 47, 75.

RER : Châtelet-Les Halles. Parking : Beaubourg, Hôtel de Ville. Le musée a le label tourisme et handicap auditif et mental. . EUR11.0 11.0 euros Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu MUSEE ART ET HISTOIRE DU JUDAISME Adresse Hôtel de Saint-Aignan Ville PARIS Tarif 11.0-11.0 lieuville MUSEE ART ET HISTOIRE DU JUDAISME PARIS Departement Paris

MUSEE ART ET HISTOIRE DU JUDAISME PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

LES TRIBULATIONS D’ERWIN BLUMENFELD 1930 – 1950 + COLLECTION MUSEE ART ET HISTOIRE DU JUDAISME 2023-02-07 was last modified: by LES TRIBULATIONS D’ERWIN BLUMENFELD 1930 – 1950 + COLLECTION MUSEE ART ET HISTOIRE DU JUDAISME MUSEE ART ET HISTOIRE DU JUDAISME 7 février 2023 MUSEE ART ET HISTOIRE DU JUDAISME PARIS

PARIS Paris