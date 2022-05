“Les tribulations de M. Grosjean, directeur du musée” Musée d’art et d’archéologie de Laon, 14 mai 2022 18:00, Laon.

Nuit des musées “Les tribulations de M. Grosjean, directeur du musée” Musée d’art et d’archéologie de Laon Samedi 14 mai, 18h00 Accès libre et gratuit.

Parcours adapté aux enfants et au public familial sur le thème du vêtement.

La belle Madame Edmond-Blanc n’a pas pu revêtir sa belle robe… C’est la faute de M. Grosjean, directeur du musée, qui a décidé d’étudier et d’entretenir tous les vêtements des personnages de ses collections. Mais il s’est un peu emmêlé les fils, pour ainsi dire. Il va falloir l’aider un peu, rhabiller correctement les unes et les autres et procéder à quelques recherches ludiques dans les différentes salles du musée.

Musée d’art et d’archéologie et chapelle romane des templiers (XIIe siècle). Collection de beaux-arts (peintures, sculptures, faïences, mobilier) du moyen âge au XIXe siècle. Collection d’archéologie régionale de l’époque préhistorique à la Renaissance. Collection d’archéologie méditerranéenne (Egypte, Chypre, Grèce, Italie) : l’art et la vie autour de la Méditerranée de l’âge du bronze au Ier siècle après J.-C.

http://ville-laon.fr

Free and open access. Saturday 14 May, 18:00

Art museum and museum of archaeology and Romance chapel of the templars (XIIth century). Collection of Fine Arts (paintings(paints), sculptures, earthenwares, furniture) medieval in the XIXth century. Collection of regional archaeology of prehistoric time(period) in Renaissance. Collection of Mediterranean archaeology (Egypt, Cyprus, Greece, Italy): art and life around the Mediterranean Sea of the Bronze Age in Ier century AD

La bella Madame Edmond-Blanc no ha podido ponerse su hermoso vestido… Fue culpa del Sr. Grosjean, director del museo, quien decidió estudiar y mantener toda la ropa de los personajes de sus colecciones. Pero se enredó un poco, por así decirlo. Vamos a tener que ayudarla un poco, vestirse bien unas y otras y realizar algunas investigaciones lúdicas en las diferentes salas del museo.

Acceso libre y gratuito. Sábado 14 mayo, 18:00

32 rue Georges-Ermant, 02000 Laon 02000 Laon Hauts-de-France