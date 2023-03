Les Tréteaux de Pontus Rue du Lavoir Bissy-sur-Fley Catégories d’Évènement: Bissy-sur-Fley

Saône-et-Loire Les Tréteaux de Pontus est un festival de spectacle vivant (théâtre, danse, musique, jeune public) durant trois jours dans un lieu de patrimoine local, le château du poète Pontus de Tyard.

Nous y accueillons de jeunes talents pour leurs premiers essais de spectacles, des compagnies régionales qui tentent de nouvelles formes ainsi que les spectacles de notre compagnie, la Compagnie du Bonheur Vert. lacompagniedubonheurvert@gmail.com Rue du Lavoir Château de Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley

