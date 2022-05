LES TRÉTEAUX DE MAÎTRE PIERRE Orchestre National de Lille, 14 mai 2022, Lille.

Au programme : (± 40 minutes sans entracte) **DE FALLA** Les Tréteaux de Maître Pierre **Josep Vicent** Direction **Eleanor Ross** L’enfant / Soprano **Gerardo López** Maître Pierre / Ténor **Emmanuel Franco** Don Quichotte / Baryton **Compagnie Per Poc** Marionnettes **Orchestre National de Lille** _[Création mondiale]_ _Commande de l’ONL à la compagnie Per Poc_ En quelques mots : En 1923, le compositeur espagnol Manuel de Falla présente pour la première fois, Les Tréteaux de Maître Pierre, une pièce de théâtre de marionnettes qu’il a mise en musique, inspirée d’un épisode du Don Quichotte de Cervantès. Peu connu, cet opéra de poche aux accents hispaniques révèle une multitude de couleurs et de nuances orchestrales finement ciselées où chaque instrument devient soliste. La compagnie catalane de marionnettes Per Poc accompagnée de l’orchestre et de trois chanteurs donne vie à cette romance médiévale et poétique pour nous transporter dans l’univers du plus célèbre chasseur de moulins à vent.

Famillissimo

Orchestre National de Lille 30 Place Pierre Mendès France, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T17:00:00