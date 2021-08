Antheuil-Portes Antheuil-Portes Antheuil-Portes, Oise Les Tréteaux de l’Impossible Antheuil-Portes Antheuil-Portes Catégories d’évènement: Antheuil-Portes

Oise

Les Tréteaux de l’Impossible Antheuil-Portes, 11 septembre 2021, Antheuil-Portes. Les Tréteaux de l’Impossible 2021-09-11 17:00:00 – 2021-09-11 18:15:00

Antheuil-Portes Oise Antheuil-Portes 5 La Compagnie “La Belle Histoire” vous présente Les Tréteaux de l’Impossible. Trois candidats à la liberté doivent survivre aux pièges tendus par les spectateurs et le Maître du jeu… Sur des tréteaux, ils vont devoir faire preuve d’imagination pour relever les défis lancés par le Maître des lieux, complice du public qui va leur imposer des situations rocambolesques, drôles et surprenantes. Après chacune des épreuves, le public désignera son héros. Qui restera en vie ? Venez avec qui vous voulez, vous allez vous marrer. Réservations à partir du 30 août 2021 Port du masque et passe sanitaire obligatoire. Place fermée – Accès public par la rue Ville de Barika uniquement. Spectacle en plein air. Placement avec distanciation et nominatif (groupe de 6 personnes maximum). Petite buvette sur place (consommation assis uniquement) Sous réserve d’annulation par décision préfectorale ou gouvernementale. La Compagnie “La Belle Histoire” vous présente Les Tréteaux de l’Impossible. Trois candidats à la liberté doivent survivre aux pièges tendus par les spectateurs et le Maître du jeu… Sur des tréteaux, ils vont devoir faire preuve d’imagination pour relever les défis lancés par le Maître des lieux, complice du public qui va leur imposer des situations rocambolesques, drôles et surprenantes. Après chacune des épreuves, le public désignera son héros. Qui restera en vie ? Venez avec qui vous voulez, vous allez vous marrer. Réservations à partir du 30 août 2021 Port du masque et passe sanitaire obligatoire. Place fermée – Accès public par la rue Ville de Barika uniquement. Spectacle en plein air. Placement avec distanciation et nominatif (groupe de 6 personnes maximum). Petite buvette sur place (consommation assis uniquement) Sous réserve d’annulation par décision préfectorale ou gouvernementale. +33 3 44 43 09 57 La Compagnie “La Belle Histoire” vous présente Les Tréteaux de l’Impossible. Trois candidats à la liberté doivent survivre aux pièges tendus par les spectateurs et le Maître du jeu… Sur des tréteaux, ils vont devoir faire preuve d’imagination pour relever les défis lancés par le Maître des lieux, complice du public qui va leur imposer des situations rocambolesques, drôles et surprenantes. Après chacune des épreuves, le public désignera son héros. Qui restera en vie ? Venez avec qui vous voulez, vous allez vous marrer. Réservations à partir du 30 août 2021 Port du masque et passe sanitaire obligatoire. Place fermée – Accès public par la rue Ville de Barika uniquement. Spectacle en plein air. Placement avec distanciation et nominatif (groupe de 6 personnes maximum). Petite buvette sur place (consommation assis uniquement) Sous réserve d’annulation par décision préfectorale ou gouvernementale. Les Tréteaux de l’Impossible dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Antheuil-Portes, Oise Autres Lieu Antheuil-Portes Adresse Ville Antheuil-Portes lieuville 49.49527#2.75327