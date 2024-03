Les trésors photographiques du fonds Eugène Trutat à la médiathèque de Cornebarrieu Médiathèque de Cornebarrieu Cornebarrieu, mardi 30 janvier 2024.

Les trésors photographiques du fonds Eugène Trutat à la médiathèque de Cornebarrieu Découvrez 27 tirages au charbon et du matériel photographique ancien, pour une véritable immersion dans le Toulouse du début du XXe siècle ! 30 janvier – 28 février Médiathèque de Cornebarrieu Gratuit, sans inscription, accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T14:00:00+01:00 – 2024-01-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-28T10:00:00+01:00 – 2024-02-28T19:00:00+01:00

La médiathèque de Cornebarrieu accueille l’exposition Les trésors photographiques du fonds Eugène Trutat du 30 janvier au 29 février 2024

Le Muséum possède une collection photographique ancienne de plus de 23.000 plaques de verre numérisées et de tirages photographiques pris de 1860 à 1930. Cette exposition du fonds photographique Eugène Trutat représente une immersion dans un 19ème siècle faisant écho à notre société contemporaine et comprend 38 tirages encadrés au format 40 x 50 cm, visibles sur les murs extérieurs de l’Auditorium de l’Aria aux horaires d’ouverture de la médiathèque de Cornebarrieu.

Horaires de la médiathèque de Cornebarrieu :

Le mardi, de 14h à 18h

Le mercredi, de 10h à 19h

Le vendredi, de 10h à 19h

Le samedi, de 10h à 13h

+ d’infos :

Gratuit, sans inscription

Médiathèque de Cornebarrieu : 1 Rue du 11 Novembre 1918, 31700 Cornebarrieu

—

Crédit image : Eugène Trutat, Muséum de Toulouse

Médiathèque de Cornebarrieu 1 Rue du 11 Novembre 1918, 31700 Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://cornebarrieu.bibenligne.fr/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/collections/personnalite/eugene-trutat/ »}]

bibliothèque expositions