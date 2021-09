Versailles Bois St Martin Versailles, Yvelines Les trésors insoupçonnés de la forêt Bois St Martin Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Bois St Martin, le samedi 9 octobre à 14:30

Durant cette balade relaxante dans la forêt de Versailles, nous apprendrons à reconnaître chacun des arbres qui la peuplent, à travers un parcours ponctué d’anecdotes sur ces géants parmi les plantes. La forêt abrite aussi bien d’autres êtres vivants : par chance, nous croiserons peut-être le pic épeiche, le geai des chênes ou encore l’écureuil. Nous apprendrons aussi à reconnaître les plantes sauvages aux milles et une vertus.

Adulte : 10 € – Adhérent : 6 € – Enfant (de 8 à 14 ans) : 6 € Sur inscription obligatoire

animation nature commentée Bois St Martin 27 rue Edouard Charton 78000 Versailles Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T16:30:00

