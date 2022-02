LES TRESORS DU PATRIMOINE espace carpeaux,Courbevoie ( 92400) Courbevoie Catégories d’évènement: Courbevoie

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 Février à partir de 11h00 au Centre Evénementiel de Courbevoie pour son nouvel événement : Les Trésors du Patrimoine. Un voyage onirique sur les terres d’Alger, Constantine et Tlemcen qui vous immiscera au coeur des ambiances d’antan afin de vous faire découvrir à travers une exposition vente d’artisanat et différentes animations, la richesse du patrimoine culturel algérien. Pour clôturer cette journée exceptionnelle nous mettrons à l’honneur les trois grandes écoles de musique andalouse à partir de 19h00 autour d’un concert par trois grandes voix de la scène algérienne. Une traversée d’est en ouest bercé par la voix raffinée de Abbas Righi, qui revisitera les classiques du genre malouf constantinois, la profondeur de Hamidou qui marquera un arrêt à Alger en interprétant les classiques du répertoire. La ville de Tlemcen ne sera pas en manque, Brahim Hadj Kacem reconnu pour sa rigueur et sa finesse, nous interprétera les classiques du répertoire. Soyez nombreux Infos : Réservations en ligne obligatoire : [https://my.weezevent.com/patrimoine-concert](https://my.weezevent.com/patrimoine-concert) 06-29-15-23-82 06-23-95-69-52 Adresse : 15 boulevard Aristide Briand

L’association Au Fil des Cultures propose une exposition d’artisanat, voyage virtuel à Constantine, défilé de mode et concerts par Abbas RIGHI, Brahim Hadj Kacem et Hamidou espace carpeaux,Courbevoie ( 92400) 15 boulevard aristide briand, 92400 Courbevoie Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine

