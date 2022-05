Les trésors du Grand Site Cléden-Cap-Sizun, 20 juin 2022, Cléden-Cap-Sizun.

Les trésors du Grand Site Cléden-Cap-Sizun

2022-06-20 – 2022-06-20

Cléden-Cap-Sizun Finistère Cléden-Cap-Sizun

Pointe du Raz, du Van ou du Millier…, le Grand Site de France ne se limite pas à ces lieux emblématiques, il regorge d’autres grands espaces tout aussi surprenants.

Une balade en voiture enrichie de haltes de promenades propices à la découverte de lieux hors du commun retraçant la façon de vivre des habitants autrefois : leur habitat, leur travail et le sacré…

Un programme insolite marqué par des éléments de patrimoine authentiques et remarquables et des paysages inédits et chargés d’histoire.

