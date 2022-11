Les trésors du Grand Site Cléden-Cap-Sizun Cléden-Cap-Sizun Catégories d’évènement: 29770

Cléden-Cap-Sizun

Les trésors du Grand Site Cléden-Cap-Sizun, 26 décembre 2022, Cléden-Cap-Sizun. Les trésors du Grand Site

Parking Pointe de Brezellec Cléden-Cap-Sizun 29770 Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz

2022-12-26 – 2022-12-26 Cléden-Cap-Sizun

29770 Cléden-Cap-Sizun Pointe du Raz, du Van ou du Millier…, le Grand Site de France ne se limite pas à ces lieux emblématiques, il regorge d’autres grands espaces tout aussi surprenants.

Une balade en voiture enrichie de haltes de promenades propices à la découverte de lieux hors du commun retraçant la façon de vivre des habitants autrefois : leur habitat, leur travail et le sacré…

Un programme insolite marqué par des éléments de patrimoine authentiques et remarquables et des paysages inédits et chargés d’histoire. visite@pointeduraz.com +33 6 76 47 48 95 http://www.pointeduraz.com/ Cléden-Cap-Sizun

dernière mise à jour : 2022-11-10 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz

Détails Catégories d’évènement: 29770, Cléden-Cap-Sizun Autres Lieu Cléden-Cap-Sizun Adresse Parking Pointe de Brezellec Cléden-Cap-Sizun 29770 Office de tourisme Cap-Sizun - Pointe du Raz Ville Cléden-Cap-Sizun lieuville Cléden-Cap-Sizun Departement 29770

Cléden-Cap-Sizun Cléden-Cap-Sizun 29770 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleden-cap-sizun/

Les trésors du Grand Site Cléden-Cap-Sizun 2022-12-26 was last modified: by Les trésors du Grand Site Cléden-Cap-Sizun Cléden-Cap-Sizun 26 décembre 2022 29770 Cléden-Cap-Sizun Parking Pointe de Brezellec Cléden-Cap-Sizun 29770 Office de tourisme Cap-Sizun - Pointe du Raz

Cléden-Cap-Sizun 29770