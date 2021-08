Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Les trésors du gave Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Les trésors du gave Orthez, 13 août 2021, Orthez. Les trésors du gave 2021-08-13 15:00:00 – 2021-08-13 17:00:00

Orthez Pyrénées-Atlantiques Orthez EUR 9 Découvrez les trésors du gave de Pau en compagnie de l’historien M. Descazeaux qui vous contera l’histoire du Pont-Vieux, emblème de la ville d’Orthez. Observez également la géologie du lieu en compagnie de Mme Lacazedieu, géologue.

