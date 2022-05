Les trésors des dunes

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS des dunes d’Anneville-sur-Mer et de Gouville-sur-Mer. Un guide nature vous apprendra à identifier les principales espèces de plantes des dunes, quelques animaux des sables et vous comprendrez mieux l’évolution de ces sites littoraux.

