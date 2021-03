LES TRÉSORS DES CHEVALIERS DU FIEL – ARENES DU CAP D’AGDE 2021, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Agde.

Agde Hérault

45 45 EUR Combien de tubes ? Combien de spectacles ?

Après des années de radio, de télé et de spectacles, les recordmen d’audience et de popularité ont décidé de faire plaisir à leur public et de se faire plaisir !

Ils ouvrent le coffre qui contient tous ces bijoux que sont les coiffeuses, les chasseurs, les employés municipaux, la Simca 1000, Jean-Paul André etc etc

Un énorme show pour rire encore, rire toujours.

Places numérotées (Carré Or) et Gradins non numérotés

Renseignements :

Vincent Ribera Organisation – R.V.M : 04 67 50 39 56

Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée : 04 67 01 04 04

Arènes du Cap d’Agde (à partir de juillet) : 04 67 26 79 83

Réservations :

• FNAC / CARREFOUR / NUGGETS / GEANT / HYPER U/ SUPER U / INTERMARCHE / France BILLET 0 892 68 36 22 ( 0.34 € par minute) / www.fnac.com / www.francebillet.com

• AUCHAN / LECLERC / CORA / CULTURA 0 892 390 100 ( 0.34 € par minute) / www.ticketmaster.fr /www.billetreduc.com / www.arenesducap.com

• Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée, Bulle d’Accueil, tous les jours (9h-12h / 14h-17h30), chèque ou espèces uniquement.

Renseignements : 04 67 50 39 56

+33 4 67 50 39 56

