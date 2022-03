Les trésors de l’Estran Gujan-Mestras, 8 juillet 2022, Gujan-Mestras.

Les trésors de l’Estran Gujan-Mestras

2022-07-08 – 2022-08-25

Gujan-Mestras Gironde

Pour cette balade à marée basse, notre guide emmène tous les curieux et désireux de découvrir un espace entre terre et mer que l’on appelle l’estran. Comme vous enfoncerez un peu dans la vase, vous en profiterez pour creuser le sable à la recherche de ces fameux vers de vase qui font des tortillons en surface du sol. En chemin, vous tomberez sur des plantes comestibles appelées les salicornes. Notre guide ne manquera pas de vous sensibiliser sur les comportements à adopter pour préserver ce milieu sensible.

Rendez-vous parking de la buvette, plage de la Hume.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Gujan-Mestras.

Durée 2h.

JUILLET:

– 8/07 à 17h

– 11/07 à 20h30

– 13/07 à 10h

– 22/07 à 18h

– 25/07 à 20h30

– 27/07 à 10h

AOUT:

– 5/08 à 16h

– 8/08 à 19h30

– 10/08 à 10h

– 18/08 à 15h30

– 19/08 à 16h30

– 22/08 à 19h30

– 25/08 à 10h

