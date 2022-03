Les trésors de l’église Musée des arts et métiers Paris Catégorie d’évènement: Paris

le samedi 14 mai à Musée des arts et métiers

Les trésors de l’église L’emblématique église Saint-Martin-des-Champs regorge de nombreux trésors techniques. Laissez-vous surprendre par cette visite flash mystère, au gré des coups de coeur du médiateur. Rendez-vous : église Saint-Martin-des-Champs

Entrée libre

Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris

