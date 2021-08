Antigny Mairie Antigny, Vienne Les trésors de l’automne Mairie Antigny Catégories d’évènement: Antigny

Vienne

Les trésors de l’automne Mairie, 31 octobre 2021, Antigny. Les trésors de l’automne

Mairie, le dimanche 31 octobre à 14:00

Les couleurs automnales et la gadoue nous attendent pour un après-midi de détente aux doux parfums de champignons, de mousse et d’écorce mouillée. Nos cinq sens en éveil nous permettrons de nous initier aux richesses des balades de fin d’année.

Gratuit

Balade nature Mairie Antigny Antigny Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Antigny, Vienne Autres Lieu Mairie Adresse Antigny Ville Antigny lieuville Mairie Antigny