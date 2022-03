Les trésors de la Seine en kayak au coucher du soleil Belbeuf Belbeuf Catégories d’évènement: Belbeuf

Les trésors de la Seine en kayak au coucher du soleil Belbeuf, 19 mai 2022, Belbeuf. Les trésors de la Seine en kayak au coucher du soleil Base nautique de Belbeuf 8 route de Paris Belbeuf

2022-05-19 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-19 21:00:00 21:00:00 Base nautique de Belbeuf 8 route de Paris

Belbeuf Seine-Maritime Belbeuf Partez à la découverte de la Seine et de ses trésors le temps d’une balade en kayak ! Au cours de votre promenade sur l’eau, Hugo, votre accompagnateur, partagera avec vous les secrets du fleuve et de sa vallée. Vous aurez ainsi la chance de contempler les falaises bordant le fleuve, ses îles, la faune environnante sans oublier une épave et une chapelle troglodyte au coucher du soleil ! A partir de 8 ans – Durée : 2h

Partez à la découverte de la Seine et de ses trésors le temps d'une balade en kayak ! Au cours de votre promenade sur l'eau, Hugo, votre accompagnateur, partagera avec vous les secrets du fleuve et de sa vallée. Vous aurez ainsi la chance de contempler les falaises bordant le fleuve, ses îles, la faune environnante sans oublier une épave et une chapelle troglodyte au coucher du soleil ! A partir de 8 ans – Durée : 2h

Réservation obligatoire

Tarif : 17€/personne

hugo@pagaiesenseine.fr +33 6 72 68 89 76 http://www.pagaiesenseine.fr/

Tarif : 17€/personne Base nautique de Belbeuf 8 route de Paris Belbeuf

