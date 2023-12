Les trésors de la Réserve des livres imprimés Bibliothèque Forney Paris, 24 février 2024, Paris.

Le samedi 24 février 2024

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

une rencontre de la bibliothèque Forney dans le cadre de son cycle des Surprenants samedis

Fondée en 1886 pour doter les artisans d’art et décorateurs de

documentation et de motifs d’inspiration, la bibliothèque « d’art et d’industrie » rassemble un large

fonds d’imprimés centrés sur la création artistique et l’histoire de ses

techniques, avec pour spécialités les métiers d’art, les arts décoratifs et

graphiques, la mode et le design. Ainsi,

qu’il s’agisse d’ébénisterie, de joaillerie, de vitrail, de textile, de publicité,

les collections traitent aussi bien les techniques que le résultat du processus

de fabrication.

La

bibliothèque Forney est devenue un immense réservoir de textes et d’images qui

reflètent l’évolution des arts visuels et des goûts. Les documents les plus

précieux sont réunis dans sa Réserve : livres

illustrés comme ces traités botaniques ou architecturaux, recueils

d’ornements, de modèles ou d’échantillons de tissus, manuels de savoir-faire

professionnels, catalogues de caractères typographiques, portfolios de planches

décoratives Art nouveau ou Art déco, guides des expositions universelles….Venez

découvrir ces trésors !

sur inscription, à partir du 26 janvier, à : bibliotheque.forney@paris.fr

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

Ville de Paris / Bibliotheque Forney dessin d’ameublement, Theodore Pasquier, Paris vers 1840