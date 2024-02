Les trésors de la plage Place Louis David Andernos-les-Bains, mardi 27 août 2024.

Les trésors de la plage Place Louis David Andernos-les-Bains Gironde

A partir de 4 ans et en famille !

Observez la faune et la flore insolites et variées de l’estran vaseux et sableux à marée basse, avec ses coquillages, animaux, algues et herbes, et comprenez les interactions de ce milieu, en compagnie de Béatrice Lafourcade, guide nature.

Prévoir des chaussures usagées ou de nautisme.

Place Louis David La Jetée

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-27 17:00:00

fin : 2024-08-27



