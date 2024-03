Les trésors de la nature Espace naturel régional des Buttes du Parisis Parking du stade Gaston Frémont Cormeilles-en-Parisis, dimanche 23 juin 2024.

Une sortie ludique pour les enfants et leurs parents afin de découvrir les arbres et la flore des buttes de Parisis ! Au gré des explications et des contes relatés par votre guide, vous apprendrez à identifier quelques arbres et fleurs avant de participer à une petite chasse aux trésors, pour le plaisir des petits ou des plus grands !

Espace naturel régional des Buttes du Parisis Parking du stade Gaston Frémont 4 Route Stratégique, 95240 Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France

Florine DAVI