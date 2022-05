Les trésors de la lande Mouton, 2 août 2022, .

Les trésors de la lande Mouton

2022-08-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-02 17:00:00 17:00:00

Découvrez ce site au charme particulier et l’intérêt de préserver ces zones humides et tourbières, mais aussi les haies somptueuses qui l’entourent. Laissez-vous surprendre par les prouesses de sa flore et petite faune, au gré des rencontres que nous ferons.

Rdv parking de la tourbière de la Lande Mouton (direction indiquée à partir de St Clément Rancoudray). Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. Gratuit. Animation proposée par le conseil départemental de la Manche.

