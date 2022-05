Les trésors de la flèche dunaire de Barneville-Carteret, 4 août 2022, .

Les trésors de la flèche dunaire de Barneville-Carteret

2022-08-04 – 2022-08-04

Pour tout savoir sur la formation de cet espace dunaire remarquable (Espace Naturel Sensible de la Manche) qui délimite le havre de Carteret. Découverte de la diversité de sa flore et de sa faune et sa gestion. Gratuit.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS des dunes de la Côte des Isles. Rdv station SNSM Barneville-plage

Pour tout savoir sur la formation de cet espace dunaire remarquable (Espace Naturel Sensible de la Manche) qui délimite le havre de Carteret. Découverte de la diversité de sa flore et de sa faune et sa gestion. Gratuit.

Réservation obligatoire au 02…

Pour tout savoir sur la formation de cet espace dunaire remarquable (Espace Naturel Sensible de la Manche) qui délimite le havre de Carteret. Découverte de la diversité de sa flore et de sa faune et sa gestion. Gratuit.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS des dunes de la Côte des Isles. Rdv station SNSM Barneville-plage

dernière mise à jour : 2022-05-04 par