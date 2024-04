Les trésors de la carrière de Cavigny Cavigny, samedi 21 septembre 2024.

Les trésors de la carrière de Cavigny Cavigny Manche

Venez découvrir la richesse floristique de ce site naturel exceptionnel, son patrimoine bâti lié à d’anciens fours à chaux du XIXe siècle (utilisés comme gîtes pour les chauves-souris) et sa gestion actuelle.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS carrières et fours à chaux de Cavigny.

Venez découvrir la richesse floristique de ce site naturel exceptionnel, son patrimoine bâti lié à d’anciens fours à chaux du XIXe siècle (utilisés comme gîtes pour les chauves-souris) et sa gestion actuelle.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS carrières et fours à chaux de Cavigny. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 15:00:00

fin : 2024-09-21 17:00:00

Cavigny 50620 Manche Normandie

L’événement Les trésors de la carrière de Cavigny Cavigny a été mis à jour le 2024-04-04 par Partenaires extérieurs