2022-09-17 15:00:00 15:00:00 – 2022-09-17 17:00:00 17:00:00 Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, venez découvrir la richesse floristique de ce site naturel exceptionnel, son patrimoine bâti lié à d’anciens fours à chaux du XIXe siècle (utilisés comme gîtes pour les chauves-souris) et sa gestion actuelle.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

