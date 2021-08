Couëron Théâtre Boris-Vian Loire-Atlantique, Nantes Les Trésors de Dibouji Théâtre Boris-Vian Couëron Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Trésors de Dibouji Théâtre Boris-Vian, 18 décembre 2021, Couëron. 2021-12-18

Horaire : 15:00 15:40

Gratuit : non Tarif : 5€ 7 ans + Dans la pénombre d’une grange, un homme joue de la musique avec un air mystérieux. Il donne l’impression d’attendre quelque chose ou quelqu’un. Lorsqu’il allume enfin dix bougies, un personnage énigmatique apparaît,chargé de boîtes. Vêtu de guenilles, il dit s’appeler Dibouji et prétend être le plus riche des hommes. Riche des histoires contenues dans ses boîtes à trésors ! Théâtre Boris-Vian Rue Jean Rostand Couëron

