Les trésors de biodiversité des zones humides Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Christoly-Médoc

Les trésors de biodiversité des zones humides Saint-Christoly-Médoc, 11 juillet 2022, Saint-Christoly-Médoc. Les trésors de biodiversité des zones humides

Marais de Bégadan-Saint-Christoly Saint-Christoly-Médoc Gironde

2022-07-11 14:30:00 – 2022-07-11 16:00:00 Saint-Christoly-Médoc

Gironde Saint-Christoly-Médoc EUR 0 La Fédération de pêche de Gironde et le SMBV Pointe-Médoc vous proposent une sortie au coeur du marais de Bégadan-St-Chrostoly, à la découverte de la faune et la flore, véritables trésors de biodiversité des zones humides.

Prévoir une tenue adaptée.

Sur réservation. La Fédération de pêche de Gironde et le SMBV Pointe-Médoc vous proposent une sortie au coeur du marais de Bégadan-St-Chrostoly, à la découverte de la faune et la flore, véritables trésors de biodiversité des zones humides.

Prévoir une tenue adaptée.

Sur réservation. +33 6 08 46 26 06 La Fédération de pêche de Gironde et le SMBV Pointe-Médoc vous proposent une sortie au coeur du marais de Bégadan-St-Chrostoly, à la découverte de la faune et la flore, véritables trésors de biodiversité des zones humides.

Prévoir une tenue adaptée.

Sur réservation. PNR Médoc

Saint-Christoly-Médoc

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Christoly-Médoc Other Lieu Saint-Christoly-Médoc Adresse Marais de Bégadan-Saint-Christoly Saint-Christoly-Médoc Gironde Ville Saint-Christoly-Médoc lieuville Saint-Christoly-Médoc Departement Gironde

Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christoly-medoc/

Les trésors de biodiversité des zones humides Saint-Christoly-Médoc 2022-07-11 was last modified: by Les trésors de biodiversité des zones humides Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc 11 juillet 2022 Marais de Bégadan-Saint-Christoly Saint-Christoly-Médoc Gironde

Saint-Christoly-Médoc Gironde